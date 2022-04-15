Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.
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İlk imza sahibi olan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, komisyonda teklife ilişkin bilgi verdi.
Ök, pandemi ve Ukrayna'daki savaşla birlikte enerji taleplerinin arttığını, arz-talep dengesinin bütün dünyada bozulduğunu, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini belirterek, bütün bu şartların göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin, muhalefet milletvekillerince incelenmesine fırsat verilmeden komisyona getirildiğini savundu.
Türkiye Varlık Fonunun (TVF) faaliyetleri hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini öne süren Kuşoğlu, "TVF 6 yıl önce kuruldu. Kurulurken Türkiye'ye döviz getireceği söyleniyordu. Ancak Türkiye'ye beş kuruş kazandırmadı ama neler götürdüğünü de bilmiyoruz. Hatta TVF borçlandı, Türkiye'yi borç altına soktu." diye konuştu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sokakta ve çarşıda "yangın" olduğunu öne sürerek, "Ancak hükümet durumun farkında değil. Eğer farkında olsaydı bu teklifi getirmezlerdi." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, kur korumalı mevduat uygulamasını, "pimi çekilmemiş bombaya" benzeterek, "Ne yazık ki bombanın pimi ABD Merkez Bankasının elindedir. Bu çok sakıncalı bir durumdur." diye konuştu.
TVF'nin şeffaf şekilde yönetilmediğini iddia eden Cinisli, "TVF'nin paralel örtülü ödenek olarak kullanıldığından şüphe ediyoruz. Fonun şeffaf olması lazım. Fona geçen şirketlerin ilginç bir şekilde zarar ettiğini görüyoruz." dedi.
"TVF şeffaf şekilde yönetiliyor"
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, muhalefetin sadece eleştiriler yönelttiğini ancak çözüm önerisi sunmadığını, Türkiye'deki durumun dünyadaki gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, günün şartlarına uygun olarak, kimseyi birbirinden ayırmayıp, herkesi eşit görerek, ihtiyaçlar doğrultusunda kanun teklifini hazırladıklarını kaydetti.
Çalışmalarına adalet duygusunu kenara bırakmadan devam ettiklerini anlatan Aydemir, "Hiçbirimiz hafıza kaybına uğramadık. Türkiye'nin 2002 öncesi ile sonrasını kıyasladığımızda vicdanlı her kişi nereden nereye geldiğimizi görür. Biz dezavantajlı gruplara her zaman sahip çıktık." değerlendirmesinde bulundu.
Aydemir, kur korumalı mevduat uygulamasıyla kurdaki istikrarı sağladıklarını, TVF'nin de şeffaf şekilde yönetildiğini ifade etti.
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçildi.