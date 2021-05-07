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Ekonomi

Ekonomistler sanayi üretim endeksinin martta yüzde 13,8 artmasını bekliyor

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 07.05.2021
Ekonomistler sanayi üretim endeksinin martta yüzde 13,8 artmasını bekliyor

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Mayıs Salı günü açıklanacak Mart 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 13,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 9,85 ila yüzde 17,70 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 16,15 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi şubatta yıllık yüzde 8,8 ve aylık yüzde 0,1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 5,71 yükselmişti.

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