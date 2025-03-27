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Ekonomi

Ekonomistler 2025’te de Avusturya'da resesyon bekliyor

Avusturya’nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları ülke ekonomisinde resesyonun bu yıl da devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Ekonomistler 2025’te de Avusturya'da resesyon bekliyor

Berlin

Avusturya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Wifo) ve Viyana İleri Araştırmalar Enstitüsü (IHS), Avusturya ekonomisine ilişkin Aralık 2024’te paylaştıkları 2025-2026'yı kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Buna göre Wifo, bu yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,6’dan yüzde eksiye 0,3’e düşürdü. Wifo, Avusturya ekonomisinin 2026’da ise yüzde 1,2 büyümesini bekliyor.

IHS ise 2025’e yönelik ülke için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde eksiye 0,2’ye revize etti. 2026'de ise yüzde 1,1 büyüme öngördü

Enstitüler, Avusturya ekonomisinde devam eden zayıflığın ana nedeni olarak sanayideki durgunluğu gösterdi. ABD’nin Avrupa Birliği ihracatına uygulayacağını duyurduğu gümrük vergisi artışının da ekonomiyi olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Enstitülerin tahminleri gerçekleşirse, Avusturya ekonomisi art arda üçüncü yıl da küçülmüş olacak.

Ülke GSYH’sı 2023'te yüzde 1 ve 2024'te yüzde 1,2 küçülmüştü.

WIFO ekonomistlerinden Marcus Scheiblecker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ülke ekonomisi, İkinci Cumhuriyet dönemindeki en uzun süreli resesyonu 2025 yılı ortalarında aşacaktır. Toparlanmanın hızı öncelikle belirsiz uluslararası ortama bağlı.” ifadelerini kullandı.

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