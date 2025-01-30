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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,8 artarak 99,7 oldu

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 99,7 değerini aldı.

Erhan Cihan Ünal  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,8 artarak 99,7 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2024'te 98,9 iken ocakta yüzde 0,8 yükselerek 99,7 oldu.

Tüketici güven endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 81'e geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 102,6'ya düştü.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,5 yükselerek 116,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artarak 114,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,6 artarak 91,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat96,099,599,399,2
Mart99,596,599,1100,3
Nisan94,295,8102,699,2
Mayıs93,098,0104,198,3
Haziran98,794,8101,595,8
Temmuz101,794,399,694,4
Ağustos102,694,994,493,1
Eylül104,395,095,695,0
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9​​​​​​​
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