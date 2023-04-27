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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 3,5 artarak 102,2 oldu

Ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,5 artışla 102,2 değerini aldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 3,5 artarak 102,2 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta 98,8 iken nisanda yüzde 3,5 yükselerek 102,2 oldu.

Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 9,2 yükselişle 87,5'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1 artarak 105,1'e ulaştı.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,1 gerileyerek 88,4 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 118,1 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 gerilemeyle 116,2'ye düştü.

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