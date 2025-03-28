Dolar
38.01
Euro
41.01
Altın
3,074.83
ETH/USDT
1,916.10
BTC/USDT
85,374.00
BIST 100
9,491.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,6 artışla 100,8 değerini aldı.

Zeynep Duyar  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta 99,2 iken, martta yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu. Böylece endeks, 2024 yılı mart ayının ardından yeniden 100'ü geçerek, referans değerini aştı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,6 artışla 85,9'a ulaştı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,4 artarak 103,2'ye çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 artarak 114,4 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 113,4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 88,9 değerini aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve politika kurullarına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de
Bakan Yerlikaya'dan sürücülere "aşırı hız" uyarısı
İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tanık Gökhan Taşkapan'ın ifadesine ulaşıldı
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri Ramazan Bayramı tatili için güncellendi

Benzer haberler

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 39,81 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 39,81 arttı

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu

Kara yolu taşımacılığında 2023'te nihai enerji tüketimi 1,1 milyon terajul oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8,2 ile son 151 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8,2 ile son 151 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2023'te yüzde 6,9 arttı

Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2023'te yüzde 6,9 arttı
Güven endeksi martta hizmet sektöründe arttı

Güven endeksi martta hizmet sektöründe arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet