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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme beklenmekte

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, para politikasındaki sıkı duruşun, ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi neticesinde, yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme beklendiği bildirildi.

Harun Kutbe  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme beklenmekte

Ankara

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen EKK toplantılarında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapılarak, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilen politikalar ve yapısal reformların bütüncül bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Bugünkü toplantıda, son dönem makro ekonomik gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin önceliklerin istişare edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı eylül ayında yayımladığımız OVP'de ekonomideki yol haritamızı belirledik. Programımızın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik güçlü politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşun, ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi neticesinde yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde OVP ve 12. Kalkınma Planı kapsamında belirlediğimiz politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız.

Bu yıl, özellikle dış ticaret dengesinde görülen iyileşmeyle beraber cari işlemler dengesinde de olumlu seyir devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde desteklediğimiz nitelikli yatırımlar ile katma değerli üretimi artıracak ve cari açığı kalıcı olarak düşüreceğiz. Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesi ile mali disiplini sürdüreceğiz."

Açıklamada, verimliliği ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformların, OVP takvimiyle uyumlu şekilde, ilgili tüm kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde hayata geçirilmeye devam edileceği de ifade edildi.

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