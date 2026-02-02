Dolar
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında EKK toplantısı düzenlendi.

Harun Kutbe  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı

Ankara

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Korumacı politikaların arttığı bir ortamda başta Avrupa Birliği olmak üzere ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirecek, ürün ve pazar çeşitliliği ile sanayimizin teknolojik dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretim ve ihracatı artıracağız." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci​​ ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kararlılıkla uygulanan programın olumlu etkilerinin makroekonomik ve finansal göstergelere net bir şekilde yansıdığı belirtildi.

2025'te ekonomik aktivitenin, tüketim ve yatırımın dengeli büyümesiyle ılımlı seyrini sürdürdüğü, işsizlik oranının, serinin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediği, küresel ticaretteki zorluklara rağmen dirençli ihracat ve güçlü turizm gelirleri sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Merkez Bankası rezervlerinin tarihi yüksek seviyeye ulaştığı, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona erdiği hatırlatılarak, ülke risk priminin önemli ölçüde gerilediğinin ve dış borçlanma maliyetlerinin azaldığının altı çizildi.

"Türkiye ekonomisi, öngörülebilirliği güçlendiren kararlı politikalarla ilerlemektedir"

Deprem harcamalarına rağmen mali disiplinin tesis edildiği, tüm bu olumlu gelişmelerin Türkiye'nin kredi notuna yansıdığı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dezenflasyon süreci başarıyla sürerken enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam etmektedir. Enflasyonla mücadelede uyguladığımız talep yönlü politikaları gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarla da destekliyoruz. Arz yönlü politikalarımız enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken sürdürülebilir büyümeyi ve rekabet gücünü desteklemektedir.

Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile bu konjonktürde izlenmesinde yarar görülen politika ve stratejiler ele alınmıştır. Küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi, öngörülebilirliği güçlendiren kararlı politikalarla ilerlemektedir. Risklere karşı gerekli tedbirler alınırken, ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine yönelik gereken adımlar atılmaktadır. 2026 yılında kritik alanlarda hayata geçireceğimiz reformlarla verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Yeşil ve dijital dönüşüm, kalkınma politikalarımızın odağını oluşturmaya devam edecektir.

Korumacı politikaların arttığı bir ortamda başta Avrupa Birliği olmak üzere ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirecek, ürün ve pazar çeşitliliği ile sanayimizin teknolojik dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretim ve ihracatı artıracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu politikalarla sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

