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Ekonomi

Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım’da yapılacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.11.2020
Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hakkında bilgi verdi.

"Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadesini kullanan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğine işaret eden Selçuk, yeni normal sürecinde temel amaçlarının istihdamı korumak olduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, "Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, ayrıca fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.

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