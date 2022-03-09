Dolar
14.67
Euro
16.28
Altın
2,004.67
ETH/USDT
2,745.40
BTC/USDT
42,380.00
BIST 100
2,042.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

EGO'dan ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin açıklama

EGO Genel Müdürlüğü, Serbest Ankarakart kullanıcılarını, araçlarına almayan özel halk otobüsü ve özel toplu taşıma aracının hat, güzergah ve saat bilgisinin iletilmesi halinde yönetmelik ve sözleşme uyarınca gerekli yasal işlem yapacak.

Ömer Olcay   | 09.03.2022
EGO'dan ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin açıklama

Ankara

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuruluşlarına, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent 153 çağrı hattı ile çeşitli iletişim kanallarından, özel toplu taşıma aracı kullanan ve ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşların, bu haklarından yararlanmalarının engellendiğine ilişkin yoğun şikayetler geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Şehir İçi Toplu Taşımacılık hizmetinden ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmalarına engel olan ÖHO ve ÖTA'ların plaka numarası, çalıştıkları hat ve güzergah bilgisi ile ihlalin gerçekleştirildiği tarih ve saatin kuruluşumuza iletilmesi halinde haklarında yönetmelik ve sözleşme uyarınca gerekli yasal işlem yapılacaktır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer, Kovid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu için klinik deneylere başladı
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı

Benzer haberler

EGO'dan ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin açıklama

EGO'dan ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin açıklama

İngiltere, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ayrılmalarını tavsiye etti

Ankara'da halk ekmek 2 liradan satılacak