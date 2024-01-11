Eğlence ve park dünyasındaki son gelişmeler uluslararası fuarda ele alındı
Tüm Eğlence Park Etkinlik ve Atraksiyon Derneği (TEPEA) Yönetim Kurulu Üyesi Şöhret Pakiş, parkların şehir hayatında önemli bir rolü olduğunu düşündüklerini söyledi.
İstanbul
Tureks Uluslararası Fuarcılık iş birliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Endüstrisi Fuarı (Atrax-Aquafun) kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Şöhret Pakiş, fuar kapsamında düzenlenen "Eğlence Sektöründe Neler Oluyor?" başlıklı panelde, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında eğlence sektörünün en kötü dönemlerinden birisini yaşadığını kaydederek, parkların ve oyun alanlarının kapandığını anımsattı.
Oyun, eğlence ve park alanları sektörünün çok önemli olduğunu dile getiren Pakiş, "Bizim sektörümüz önemli çünkü insan, sosyal bir varlık. Parkların şehir hayatında önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Pakiş, tema parklarına ve eğlence alanlarına giden insanların orada bir araya geldiğini ve kalabalık ortamların oluştuğunu kaydederek, "İnsanlar orada aileleri ile daha önce yaşamadıkları deneyimleri yaşıyor. Belki çocuklarının bambaşka yönlerini keşfediyorlar, çocukluklarına dönüyorlar. Şehir hayatından kendilerini koparıp yeni bir dünyanın içine giriyorlar. O yüzden biz bu sebeple, 'ne olursa olsun bu parklar tekrar açılacak' dedik." diye konuştu.
Kovid-19 kısıtlamalarının kısmen kaldırılmaya başlanmasıyla 2021 yılının ilk yarısında toparlanma işaretlerinin gelmeye başladığını kaydeden Pakiş, o dönemde parkların yavaş yavaş kapasite kısıtlamalarıyla açıldığını anımsattı.
Pakiş, "Herkes, 'kim parka gidecek' diye soruyordu. Bütün dünyada hayal edilmeyecek bir gidiş oldu. İnsanlar evde kalmaktan o kadar yorulmuşlardı ki çok yüksek bir talep ile karşı karşıya kaldık." diye konuştu.
"Girişimcilikle hayallere daha çok kıymet veriliyor"
Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı da son yıllarda metaverse ile ilgili gelişmelerden bahsederek, bu metaverse evreniniz çok hızlı yayıldığını, dünya genelinde bu alanda bir trend oluştuğunu olduğunu anlattı.
Metaverse dünyasının özellikle hayal gücü yüksek insanlar için sunduğu imkanlara işaret eden Kavaklı, metaversenin hayalperestler için Alice Harikalar Diyarı'na benzediğini söyledi.
Kavaklı, "Biz biraz daha düşünülmeyeni yapmakla ilgileniyoruz. Biz hayallere çok kıymet veren insanlardan oluşan bir toplum değiliz. Aykırı bir fikrinizi anne-babanıza söylediğiniz zaman 'saçmalama' denilen bir toplumun çocuklarıyız. O yüzden çok kolay olmuyor. Girişimcilikle beraber bu işler daha kıymetli hale geldi." diye konuştu.
"Eğlence sektöründeki şirketlerin ESG kriterlerine uyumu önemli"
DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan ise çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konusuna değinerek, ESG kriterlerine uluslararası arenada çok önem verildiğini, bunlara uymayanların neredeyse kredi alamayacakları bir döneme girildiği anlattı.
Eğlence sektöründeki şirketlerin ESG kriterlerine uyumlarının önemine işaret ederek, söz konusu işletmelerin halka arz olamama ve tüketiciler tarafından tercih edilmeme gibi tehlikeler ile karşı karşıya olduklarını söyledi.
"Kral Şakir'i dünyaya yaymayı hedefliyoruz"
Grafi2000 Prodüksiyon Reklamcılık Yayıncılık ve Ticaret AŞ Yönetici ve Kurucu Ortağı Varol Yaşaroğlu da çizgi filmlerin çocuklar için öneminden bahsederek, Kral Şakir karakterini ve çizgi filmini nasıl hayata geçirdiklerini anlattı.
Yaşaroğlu, "Kral Şakir'i artık bir marka olarak nitelendiriyorum. Başladığımızdan bu yana Türkiye'deki yabancı lisanslı ürünlerin çok ötesine geçti. Bu bence ülkemiz için gurur verici bir durum. Sonraki amacımız bunu dünyaya yaymak." dedi.
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