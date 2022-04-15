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Ekonomi

Ege'nin incisi İzmir'in 'rüzgarı' güçlü esiyor

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde 48 ilde bulunan santrallerle 11 bin megavata yaklaşan kapasitesi bulunurken, en yüksek kapasiteye sahip İzmir, rüzgardan en çok elektrik üreten şehir olarak öne çıkıyor.

Gülşen Çağatay   | 15.04.2022
Ege'nin incisi İzmir'in 'rüzgarı' güçlü esiyor

Ankara

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 10 bin 861 megavata ulaştı. Rüzgar enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 10,8 oldu.

Türkiye, geçen yıl rüzgar enerjisinde yaklaşık 1750 megavatla yıllık bazda tarihindeki en yüksek kapasite artışını gerçekleştirdi. Rüzgar enerjisinde 10 bin megavat kurulu gücüne ulaşılarak bu alanda bir eşik de aşılmış oldu. Türkiye'de geçen yıl devreye alınan elektrik kurulu gücünün yarısını rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

Ağırlıklı olarak lisanslı santrallerin bulunduğu Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücünde 1728,3 megavatla İzmir lider durumda bulunuyor.

Türkiye'deki ilk rüzgar enerjisi santraline (RES) ev sahipliği yapan İzmir, rüzgar türbinleri bileşenlerinin üretimi yanında bakım, onarım, servis hizmetlerinde de çevresinde bulunan rüzgar santrallerine 1 ila 3 saatlik mesafede olması sayesinde sektörde önemli bir noktada bulunuyor.

İzmir, Türkiye'deki rüzgar enerjisi kurulu gücünün yüzde 65'ine hizmet verebilecek bir konumda bulunuyor.

Türkiye'nin tüm bölgelerinde rüzgar potansiyeli var

Karasal rüzgar enerjisinde Türkiye'nin tüm bölgelerinde üretim potansiyeli bulunurken, deniz üstü rüzgar santrallerinden elektrik üretiminde Ege Denizi'nin coğrafi yapısı nedeniyle yüksek potansiyeli bulunuyor.

İzmir'in ardından Balıkesir 1358,3 megavat, Çanakkale 895,5 megavat, İstanbul 776,2 megavat, Manisa 701,6 megavat, Hatay 420,2 megavat, Aydın 387,3 megavat, Kırklareli 384,8 megavat, Bursa 349,7 megavat ve Afyonkarahisar 323,8 megavatla rüzgar enerjisi kurulu gücü en yüksek ilk 10 şehir olarak sıralanıyor.

Kayseri 273 megavatla bu illeri izlerken, 6 şehirde 200-300 megavat arasında, 9 ilde ise 100-200 megavat arasında rüzgar enerjisi kurulu gücü bulunuyor.

İşletmedeki rüzgar enerjisi proje sayısı 271 olan Türkiye'de emisyon azaltımı hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin hızla artırılmasına ihtiyaç duyuluyor.

Rüzgar enerjisinde kurulum maliyetlerinin yıllar içinde azalması da hedeflerin yakalanmasında önemli fırsatlar sunuyor.

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