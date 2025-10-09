Dolar
Ekonomi

Deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted, yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Berlin

Danimarka merkezli şirket, yeni iş planlarını ve stratejik önceliklerini açıkladı.

Buna göre, Orsted, deniz üstü rüzgar enerjisine ve Avrupa'ya daha fazla odaklanacak.

Şirket, 2027 sonuna kadar iş gücünün dörtte birine denk gelen yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Verimlilik önlemlerinin 2028'den itibaren yıllık yaklaşık 2 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 270 milyon avro) maliyet tasarrufu sağlamasını bekleyen Orsted, son zamanlarda ABD'deki aksaklıklar, küresel tedarik zinciri sorunları, önemli ölçüde artan faiz oranları ve proje gecikmeleriyle mücadele ediyordu.

Şirketin ABD'deki faaliyetleri, Başkan Donald Trump'ın yeşil enerji projelerine karşı çıkması nedeniyle ciddi şekilde yavaşlamıştı.

