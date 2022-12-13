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Sağlık, Ekonomi

Eczanelerde ilaç temini sorununun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

Eczanelerdeki ilaçların temini ve sektörün desteklenmesi için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekmeye yönelik çalışmalara başladı.

Merve Özlem Çakır   | 13.12.2022
Eczanelerde ilaç temini sorununun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

Ankara

Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Bakanlık devreye girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin uhdesinde gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.

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