Dolar
16.90
Euro
19.13
Altın
1,811.63
ETH/USDT
3,828.00
BTC/USDT
47,103.00
BIST 100
2,164.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 17.12.2021
ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor

Berlin

ECB’den yapılan açıklamada, bankaların bol likidite tamponuna sahip oldukları belirtilerek, bu nedenle yüzde 100 likidite karşılama oranının altında faaliyet göstermelerine izin veren likidite rahatlama tedbirinin bu yıl sonunda uzatılmayacağı ve likidite zorunluluklarında normal denetime dönüleceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası, Kovid-19 salgınının başlangıcında, ekonomiyi desteklemek için, likidite tamponlarından yararlanmaya teşvik ettiği bankaların bu yıl sonuna kadar yüzde 100'ün altında bir likidite karşılama oranıyla çalışmasına izin vermişti.

ECB, 2014’den beri Avro bölgesindeki büyük bankaların denetiminden sorumlu. Şu anda Deutsche Bank dahil 115 bankanın denetimini yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının birlikte Omicron'a karşı koruduğu öne sürüldü
Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor
G7 sağlık bakanları, Omicron varyantı vakalarındaki artıştan 'derin endişe' duyuyor
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan 'Omicron varyantı' uyarısı
Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor

Benzer haberler

ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor

ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor

ECB Başkanı Lagarde: Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi çok muhtemel değil