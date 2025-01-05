Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,615.20
BTC/USDT
97,722.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri 2024'te borsada "iç açıcı performans" sergilemedi

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, geçen yıl borsada iç açıcı bir performans sergilemezken, yatırımcısını tam anlamıyla sevindiremedi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri 2024'te borsada "iç açıcı performans" sergilemedi

İstanbul

Ünlü futbol kulüplerinin hisse senedi performanslarında geçen yıl, genellikle karışık bir seyir izlendiği görüldü.

Bazı futbol kulüpleri hem yeşil sahalarda taraftarını hem de borsalarda yatırımcısını sevindiremedi. Buna karşın bazı takımlar taraftarını sevindirirken, borsalarda yatırımcısını memnun edemedi.

Geçen yıl yatırımcısına İskoç ekibi Celtic yüzde 41,4, İtalyan ekiplerinde Lazio yüzde 32,3, Juventus yüzde 17,5, Portekiz ekibi Benfica yüzde 12,5 kazandırdı.

Celtic, geçen sezon İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu ilan etmişti. Ayrıca takım, İskoçya Ligi'nde de lider konumunda bulunuyor.

Manchester United yüzde 15'e yakın kaybettirdi

Geçen yıl yatırımcısına Hollanda ekibi Ajax yüzde 4,2, Portekiz ekiplerinden Porto yüzde 6, Sporting CP yüzde 7,6, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 11,7, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 14,9 kaybettirdi.

Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nde iç açıcı bir performans sergilemezken, hisse senedi piyasalarda da yatırımcısını üzdü.

Borussia Dortmund da Bundesliga'da zirveden uzak performansıyla taraftarını, borsadaki durumuyla da yatırımcısını sevindiremedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in babasıyla görüştü
Göç İdaresi Başkanlığından Suriyelilerin geri dönüş işlemlerine ilişkin bilgilendirme
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Benzer haberler

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri 2024'te borsada "iç açıcı performans" sergilemedi

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri 2024'te borsada "iç açıcı performans" sergilemedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet