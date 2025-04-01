Dolar
37.96
Euro
40.95
Altın
3,114.01
ETH/USDT
1,912.90
BTC/USDT
85,209.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da sis etkili oluyor Bayram tatili dönüşünde trafikte yoğunluk yaşanıyor
logo
Ekonomi

Dünya Bankasından, Türkiye'de deprem bölgelerinde istihdam için 500 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde kapsayıcı iş imkanları oluşturmak ve ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla 500 milyon dolar tutarındaki finansmanı onayladı.

Dilara Zengin Okay  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Dünya Bankasından, Türkiye'de deprem bölgelerinde istihdam için 500 milyon dolarlık finansman

Washington

Bankadan yapılan açıklamada, finansmanın Türkiye'nin Şubat 2023'teki depremden etkilenen bölgelerinde istihdam yaratmak ve işletmeleri desteklemek için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de deprem bölgelerinde kapsayıcı işler yaratmak ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için 500 milyon dolar tutarında finansman sağlanacağı kaydedildi.

Depremlerin, etkilenen illerde iş gücü piyasasındaki uzun süreli yapısal zorlukları daha da kötüleştirdiği belirtilen açıklamada, onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma-2 Projesi'nin küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemeyi ve üçte birinden fazlası kadınlar ile gençler için olmak üzere yaklaşık 17 bin yeni veya daha iyi iş imkanı oluşturmayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, şirketler arasında finansmana erişimin kısıtlı olmasının istihdam yaratmayı sınırlayan önemli faktör olduğu, bu zorluğu ele alabilmek için projenin özellikle KOBİ'ler üzerine odaklanarak depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren şirketlere uzun vadeli finansman sağlayacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Bankanın açıklamasında, projeyle şirketlerin kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesinin, üretkenliğin artırılmasının ve iş gücü talebinin yükseltilmesinin beklendiği aktarıldı.

Projenin Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerini desteklemeyi amaçlayan kapsamlı bir Dünya Bankası paketinin parçası olduğu belirtilen açıklamada, iş gücü piyasasını güçlendirmeye ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabaları tamamladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Dünya Bankası depremlerin yaşandığı günden bu yana Türkiye'nin yanında ve afet riski yönetimi ile yeniden inşa konularındaki uluslararası deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu proje yerel ekonomilerin yeniden inşa edilmesi ve çok ihtiyaç duyulan kayıtlı sektörde istihdam fırsatlarının sunulması yönünde atılan çok önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur
Boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon açıklaması
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Benzer haberler

Dünya Bankasından, Türkiye'de deprem bölgelerinde istihdam için 500 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankasından, Türkiye'de deprem bölgelerinde istihdam için 500 milyon dolarlık finansman

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon açıklaması

Boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

Boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'tan Türkiye'nin stratejik önemine vurgu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'tan Türkiye'nin stratejik önemine vurgu
İsrailli yetkili, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin" İsrail için tehdit olduğunu belirtti

İsrailli yetkili, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin" İsrail için tehdit olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet