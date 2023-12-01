Dolar
28.88
Euro
31.38
Altın
2,055.49
ETH/USDT
2,087.50
BTC/USDT
38,594.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dünya Bankası iklimle ilgili projelere ayırdığı kaynağı yüzde 45'e çıkarıyor

Dünya Bankası, iklimle ilgili projelere yıllık olarak harcadığı finansman oranını 2024-2025 yıllarında yüzde 45'e çıkaracağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Dünya Bankası iklimle ilgili projelere ayırdığı kaynağı yüzde 45'e çıkarıyor

New York

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Bankanın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) açıklanan finansman paketiyle, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların iklim değişikliğinin yarattığı yıkıma daha iyi dayanmalarına yardımcı olduğu bildirildi.

Bankanın 1 Temmuz 2024'ten 30 Haziran 2025'e kadar sürecek mali yıl için yıllık finansmanının yüzde 45'ini iklimle ilgili projelere ayırdığı kaydedilen açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için daha fazlasını daha hızlı yapmak için çabaladığı aktarıldı.

Açıklamada, Bankanın 2021 yılında 2025'e kadar ortalama yüzde 35'e ulaşma hedefini duyurduğu anımsatılarak Temmuz 2022'den bu yana ortalama yüzde 36,3 ile programın ilerisinde bulunulduğu ifade edildi.

Dünya Bankasının projelerinin iklim değişikliğinden en çok etkilenenlerin dayanıklılığını ve uyumunu artırmanın yanı sıra insanların ve gezegenin sağlığını korumak için ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına da odaklanacağı belirtilen açıklamada, Bankanın iklim şoklarından etkilenen ülkelere yönelik uyum çalışmalarına ve iklim değişikliğine katkıda bulunan sera gazlarının azaltılmasına yardımcı olmaya devam edeceği bildirildi.

"Kayıp Zarar Fonu'nun geleceği için iyi işaret"

Öte yandan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, COP28 kapsamında söyleşiye katıldı.

Banga, buradaki konuşmasında, COP28'in ilk gününde anlaşmaya varılan Dünya Bankasının dört yıl süreyle geçici ev sahipliği yapacağı "Kayıp Zarar Fonu"na ilişkin, bağışçı ülkelerin şimdiden 420 milyon taahhütte bulunduğunu ve erken aşamadaki bu taahhütlerin fonun geleceği açısından iyi işaret olduğunu söyledi.

Bu tutarın kayıp ve hasar durumunda çok ileriye götürmeyeceğini ifade eden Banga, ancak başlangıç olarak teknik yardım ve analitikle ilgili olacağını anlattı.

Georgieva da IMF'nin 2050 yılına kadar düşük karbonlu yatırımların yılda yaklaşık 5 trilyon dolara çıkması gerektiğini gösteren analizine ilişkin, bu imkansız bir miktar gibi gelse de 100 trilyon doların üzerinde olan ve büyümeye devam eden dünya ekonomisi göz önüne alındığında bunun mümkün olduğunu kaydetti.

IMF olarak karbon fiyatını desteklediklerini ifade eden Georgieva, bunun karbonsuzlaşmayı hızlandırmak için bir teşvik olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı
İstanbul Valiliği, kentin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Dünya Bankası iklimle ilgili projelere ayırdığı kaynağı yüzde 45'e çıkarıyor

Dünya Bankası iklimle ilgili projelere ayırdığı kaynağı yüzde 45'e çıkarıyor

BM: Tarım-gıda sektörü, iklim değişikliği nedeniyle artan bir tehditle karşı karşıya

BM Genel Sekreteri Guterres: Sıcaklık artışını sınırlandırmak ancak fosil yakıtlardan çıkışla mümkün

BM İklim Zirvesi Dubai'de başladı

BM İklim Zirvesi Dubai'de başladı
İklim müzakerelerinin ilk gününde ülkeler Kayıp Zarar Fonu'nda anlaşmaya vardı

İklim müzakerelerinin ilk gününde ülkeler Kayıp Zarar Fonu'nda anlaşmaya vardı
Bakan Özhaseki: Türkiye'nin 'Kayıp ve Zarar Fonu' içerisinde olması elzemdir

Bakan Özhaseki: Türkiye'nin 'Kayıp ve Zarar Fonu' içerisinde olması elzemdir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet