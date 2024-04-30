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Ekonomi

DSİ'nin projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün devam eden projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Serhat Tutak  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
DSİ'nin projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay-Altınözü Altınkaya Göleti İkmali Projesi ve Çermik-Kale Projesi (GAP) bünyesindeki Kale Barajı Sulaması Ana İletim Hattı Tüneli'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Aşağı Dalaman Projesi bünyesindeki Dalaman Ovası sulaması inşaatının yapımı amacıyla belirlenen taşınmazlar da DSİ tarafından istimlak edilecek.

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