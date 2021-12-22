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Ekonomi

Dövizdeki düşüş gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı

Eti Bakır, döviz kurundaki aşağı yönlü hareketi takiben gübre fiyatlarını düşürdü. İGSAŞ, kompoze gübre ürünlerinde indirimin yaklaşık yüzde 16,5, ürede ise yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldığını duyurdu.

Muhammet Emin Horuz   | 22.12.2021
Dövizdeki düşüş gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı açıklama sonrası döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı. 

Eti Bakır'dan yapılan açıklamada, gübre fiyatlarında dövizin düşmesiyle birlikte indirim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Eti Bakır, döviz kurundaki aşağı yönlü hareketi takiben gübre fiyatlarını düşürmüştür. 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ton başına peşin fiyatlar; DAP gübresinde 14 bin 500 TL'den 11 bin 950 TL'ye, NP 20.20 gübresinde 9 bin 250 TL'den 8 bin 500 TL'ye, amonyum sülfat (AS-21) gübresinde ise 9 bin 500 TL'den 8 bin 250 TL'ye indirilmiştir. Yeni yılda da gübre ithalatını ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yerli gübre üretim çalışmalarımızı sürdürecek ve bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz." denildi.

İstanbul Gübre Sanayi'den (İGSAŞ) yapılan açıklamada da İGSAŞ'ın, çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gittiği belirtilerek, kompoze gübre ürünlerinde indirimin yaklaşık yüzde 16,5 olduğu, ürede ise yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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