Dolar
18.40
Euro
17.95
Altın
1,654.81
ETH/USDT
1,309.00
BTC/USDT
19,019.00
BIST 100
3,320.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da Ulu Cami'de hutbe irad ediyor.
logo
Ekonomi

Dolar endeksi, Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 112 seviyesinin üzerine çıktı

Dolar endeksi, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle 20 yıl sonra tekrar 112 seviyesini üzerini gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 23.09.2022
Dolar endeksi, Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 112 seviyesinin üzerine çıktı

İstanbul

Gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişeleri derinleşirken, bu durum küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle bugün 112,071 ile Mayıs 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 112,0500 seviyesinde seyrediyor.

Dolar endeksi haftalık bazda ise yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti.

Artan küresel dolar talebi ile avro/dolar paritesi de 0,9751 ile 20 yılın, sterlin/dolar paritesi de 1,1150 ile 37 yılın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/Japon yeni paritesi ise dün Japon hükümeti ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) döviz piyasasına müdahalesi sonrası 140 seviyesine kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı ve tekrar yükselişe geçti. Parite bugün dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 142,8 seviyesinde dengelendi.

Powell'ın konuşması takip edilecek

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 75 baz puan artırmasının yanı sıra bu yıl sonuna kadar 125 baz puanlık daha faiz artırımı yapabileceği tahminlerinin doları desteklediğini ifade etti.

Avrupa'da açıklanan öncü makroekonomik verilerin bölgeye ilişkin resesyon endişelerini artırdığını vurgulayan analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve buna paralel enerji krizinin de avro ve sterlini baskıladığını bildirdi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve salgın sonrası ekonomiye geçiş temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin izleneceğini, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını belirtti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya, Avro Bölgesi ve İngiltere'de imalat sanayi PMI 50'nin altında kalarak ekonomide daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan için 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını duyurdu
Ankara merkezli 5 ilde, sahte para ve uyuşturucu satışına yönelik operasyonda 37 gözaltı
Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan suç örgütüyle ilgili iddianame hazırlandı
Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu

Benzer haberler

Dolar endeksi, Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 112 seviyesinin üzerine çıktı

Dolar endeksi, Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 112 seviyesinin üzerine çıktı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 719 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 719 milyar lira oldu
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet