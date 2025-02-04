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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında 118 milyon 866 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2025 yılının ilk ayında 118 milyon 866 bin 514 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Duyğu Avunduk  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında 118 milyon 866 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında Doğu Karadeniz'den gerçekleşen ihracatın 100 milyon 532 bin doların Trabzon'dan, 8 milyon 595 bin doların Gümüşhane'den, 5 milyon 834 bin doların Artvin'den ve 3 milyon 903 bin doların ise Rize'den gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 2, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 78, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 22 düşüş yaşanırken Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 40 oranında artış yaşandığını aktardı.

Aynı yılın ocak ayında Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörün 65 milyon 240 bin dolar ile fındık olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, bu sektörü 14 milyon 641 bin dolar ile yaş meyve sebze, 9 milyon 481 bin dolar ile maden ve metaller, 7 milyon 966 bin dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 2 milyon 717 bin dolar ile kimyevi maddelerin izlediğini kaydetti.

Kalyoncu, bölgeden söz konusu dönemde 79 farklı ülkeye ihracat yapıldığına değinerek, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin İtalya, Rus Federasyonu, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya olduğunu bildirdi.

İtalya'ya yapılan ihracatın yüzde 110 artış gerçekleştirdiğine işaret eden Kalyoncu, açıklamasında, "Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 30, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 5, Çin'e yapılan ihracatımızda yüzde 3 ve Almanya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 21 oranında düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Güney Kore, Ukrayna, Birleşik Krallık, Norveç ve Finlandiya başta olmak üzere 34 ülkeye ihracatta yüzde yüzün üzerinde artış sağlanmış ve geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Şili, Slovenya, Guatemala, Hindistan ve Yeni Zelanda olmak üzere 16 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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