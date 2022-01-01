Dolar
13.27
Euro
15.17
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,655.30
BTC/USDT
46,052.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Taksim Meydanı’nda yeni yıl kutlamaları düzenleniyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğal gazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Nuran Erkul Kaya   | 01.01.2022
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

İstanbul

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de ve Kıbrıs Rum kesiminde en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 8 ay sonra 40 binin üzerine çıktı
Bakan Koca: Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı, bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti

Benzer haberler

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı düşürüldü

Küresel piyasalar Omicron iyimserliğiyle pozitif seyretti

Avrupa'da gaz fiyatları 110 avroya geriledi

Avrupa'da gaz fiyatları 110 avroya geriledi
EPDK, katılma payı oranlarını açıkladı

EPDK, katılma payı oranlarını açıkladı
Avrupa'da gaz fiyatları 155 avroyu buldu

Avrupa'da gaz fiyatları 155 avroyu buldu