Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 10 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.
Ankara
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 10 müfettiş yardımcısının istihdamı için Ankara'da yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak.
Adaylar başvurularını 12-20 Ocak 2026 döneminde e-Devlet ya da Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecek. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Yazılı sınav 7 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Adayların sınava girecekleri yer ve saat bilgileri ile sınava ilişkin diğer hususlar en geç 30 Ocak 2026 tarihine kadar Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanacak.
Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü sınava çağrılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.