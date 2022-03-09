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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Deutsche Bank, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Almanya için daha az büyüme ve daha yüksek enflasyon bekliyor

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2022 Almanya ekonomisi büyüme tahminini Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yüzde 4’den yüzde 2,5’e indirdi.

Bahattin Gönültaş   | 09.03.2022
Deutsche Bank, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Almanya için daha az büyüme ve daha yüksek enflasyon bekliyor

Berlin

Deutsche Bank ekonomistleri, Alman ekonomisine yönelik yayınladığı raporda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Almanya için ekonomik tahminlerini değiştirerek, daha fazla enflasyon ve daha az büyüme öngördü.

Raporda, "Ukrayna savaşının etkisi olarak enerji fiyatlarındaki yüksek artış göz önüne alındığında, enflasyon tahminimizi yeniden önemli ölçüde artırarak yüzde 5,5'e çıkardık." denildi.

Banka, bir önceki tahmininde, 2021'de yüzde 3,1 enflasyon oranından sonra Almanya için bu yıl yüzde 4,2 öngörmüştü.

Raporda, "petrol ve gaz arzı en azından geçici olarak kesintiye uğradığı” en kötü durumda ise enflasyonun yüzde 6,5 ila 7,0 seviyesine yükselebileceği ifade edildi.

Deutsche Bank’ın ekonomistleri, Alman ekonomisi büyüme tahminini de Ukrayna'daki savaşın ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle aşağı yönlü güncelledi. Bir önceki tahmin raporunda, Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 4 genişleyeceğini öngören banka, bunu yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasına indirdi.

Ukrayna savaşının uzun sürmesi durumunda ise GSYH’deki büyümenin sadece yüzde 1 ila yüzde 1,5 arasında olacağı vurgulandı.

Almanya'nın Rusya'ya ihracatı muhtemelen yaklaşık yüzde 75 düşecek

Banka ayrıca Almanya-Rusya ticaretinde keskin bir düşüş bekliyor. Raporda, Moskova’ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımları ve uluslararası şirketlerin Rusya’da faaliyetlerini durdurması nedeniyle, Almanya'nın Rusya'ya ihracatının muhtemelen yaklaşık yüzde 75 düşeceği öngörüldü.

Öte yandan, Almanya’nın Rusya ile ticareti geçen yıl 2020’ye göre yüzde 34,1 artarak 59,8 milyar avroya yükselmişti. 2021’de Almanya’nın Rusya’ya ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 26,6 milyar avroya yükselirken, ülkenin Rusya’dan ithalatı yüzde 54,2 artarak yaklaşık 33,1 milyar avroya ulaşmıştı.

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