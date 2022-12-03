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Ekonomi

Deri ve deri mamulleri sektörü temsilcileri Antalya'daki fuarda buluştu

Antalya'da, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince (TDKD) düzenlenen 9. Leather&Fur Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getirdi.

Servet Tümer   | 03.12.2022
Deri ve deri mamulleri sektörü temsilcileri Antalya'daki fuarda buluştu Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kapılarını açan fuarı, 15 ülkeden binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuardaki ziyaretçi ağırlığının yüzde 70'lik bölümünü, savaş olmasına rağmen Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğundan (BDT) gelenlerin oluşturduğunu söyledi.

Kazakistan'dan da yoğun ziyaretçi olduğunu anlatan Gözmen, şunları kaydetti:

"İstikrarlı şekilde Rus pazarında büyümeye devam ediyoruz. ABD de önemli bir pazar. Fuarda ciddi ticari bağlantılar sağlanıyor. İhracat fazlası veren nadir sektörlerden biriyiz. Fuarda 50 milyon dolarlık bir bağlantı gerçekleşmesini bekliyoruz. Yıl içerisindeki siparişlerin tekrarı daha da artacaktır."

"Önceliği Türk firmalarına veriyoruz"

Gözmen, fuarın dericilik sektörü için önemli olduğunu vurgulayarak, "Yurt dışından çok ciddi katılım talepleri olmasına rağmen önceliği Türk firmalarına veriyoruz. Türk firmalarına kendi markalarıyla özellikle Rus pazarına ihracat imkanı sağlıyoruz. Dünya pazarında kendi markalarımızla yer edinmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İhracat ürünleri içerisinde katma değeri en fazla ürünlerin deri ve deri mamulleri olduğuna dikkati çeken Gözmen, ABD'ye deri ve deri mamulleri ihracatının arttığına işaret etti.

Gözmen, ABD pazarında ihracatta yüzde 60'a yakın artış olduğunu belirterek, "Koyun ve kuzu postundan yapılan ürünlerde yüzde 20 pazara sahibiz. Kısa bir süre içerisinde bu pazarda yüzde 50 gibi bir paya sahip olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Fuar, 5 Aralık'ta sona erecek.

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