Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,622.20
BTC/USDT
96,129.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu" programında konuşuyor Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşmasının beşinci turu gerçekleştirilecek
logo
Ekonomi

Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin, yapılandırma başvuru ile ödeme süreleri belirlendi.

Mertkan Oruç  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için ilan edilen mücbir sebep hali 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Tebliğle, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümlerinden yararlanmak için yapılacak başvuru ile taksit ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarih esas alınarak düzenlendi.

Buna göre, mücbir sebep hali 31 Mayıs'ta sona erecek mükellefler için bu yerlerdeki dairelere ilgili kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31 Ağustos'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Eylül'e kadar yapılması ve peşin ödeme dahil birinci taksitin 30 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyor.

İkinci taksitin 31 Ekim tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi önem taşıyor.

Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin, 4 il ve 2 ilçedeki dairelerine de bu süreler içinde başvurularak ödeme yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital mecrada çocuklara yönelik 450 zararlı içeriğe "dur" dedi
Türk Kızılay, bu yıl 3 milyon ünite kan bağışı toplamayı hedefliyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor
Balıkesir'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı
"Gürz-45" operasyonuyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı

Benzer haberler

Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık destek

Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de
Hazineden 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazineden 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet