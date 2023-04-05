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Ekonomi

Deprem bölgesindeki sertifikalı tohum destekleri yüzde 100 artırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde ekim ve dikim yapan çiftçilere sertifikalı tohum kullanım desteklerinin yüzde 100 artırılarak ödenmesi kararlaştırıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Deprem bölgesindeki sertifikalı tohum destekleri yüzde 100 artırıldı

Ankara

"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arazilerinde ekim ve dikim (2022 yılı güzlük ekim/dikim ile 2023 yılı ilkbahar/yazlık ekim/dikim) yapan çiftçilere mevcut Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen birim destekleme miktarları yüzde 100 artırılarak ödenecek.

Mevcut Karar'a göre, sertifikalı tohum desteği dekar başına arpa, buğday, çavdar, çeltik, tritikale ve yulafta 50 lira, aspirde 10 lira, fiğ, korunga, soya, yem bezelyesinde 45 lira, kolzada 30 lira, kuru fasulye ve mercimekte 60 lira, nohutta 50 lira, patateste 200 lira, susamda 8 lira, yer fıstığında 34 lira ve yoncada 60 lira olarak ödeniyor.

Ayrıca, yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda 2023 üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı arazilerinde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan yağlık ayçiçeği tohumunu kullanarak ekim yapan çiftçilere dekar başına 135 lira sertifikalı tohum kullanım desteği ödemesi yapılacak.

Kararla, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında havzalara göre desteklenecek ürün listesi de değiştirildi.

Buna göre, Aksaray-Güzelyurt, Hatay-Kumlu, Hatay-Reyhanlı, Mardin-Artuklu, Mardin-Derik, Mardin-Kızıltepe, Nevşehir-Acıgöl, Nevşehir-Derinkuyu, Niğde-Bor, Niğde-Çiftlik, Niğde-merkez ve Şanlıurfa-Viranşehir havzalarında desteklenecek ürün listesine ayçiçeği dahil edildi.

Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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