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Ekonomi

Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar kredi ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde işletmesi zarar gören esnaflar, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine 6 ay daha faizsiz erteleme getirilmesine yönelik düzenlemeyi bekliyor.

Hülya Ömür Uylaş  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar kredi ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi bekliyor

Ankara

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu depremden etkilenen esnafın kredi borçlarının 6 ay daha ertelenebilmesine yönelik mevzuatta gerçekleştirilecek düzenleme için son değerlendirmeler yapılıyor.

Daha önce 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri başvuru şartı aranmaksızın 6 aylığına faizsiz ertelenmişti.

Bu defa da Halk Bankası tarafından 6 Ağustos’ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi kararının depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 ay daha uzatılması talebi üzerine yeni bir düzenleme hazırlandı.

Karar taslağına göre, söz konusu illerdeki krediler için erteleme kararı ilgili kamu idaresinden alınacak resmi belge ile Bankanın değerlendirmesi sonucunda 6 ay daha uzatılabilecek.

Bu kapsamda söz konusu il ve ilçelerde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor. Kararın, ödeme zamanı yaklaşan esnaf ve sanatkarı rahatlatması bekleniyor.

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