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Ekonomi

Deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Ferdi Türkten  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarı artırıldı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, paylaşımında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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