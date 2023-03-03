Dolar
18.90
Euro
20.07
Altın
1,844.54
ETH/USDT
1,567.50
BTC/USDT
22,383.00
BIST 100
5,294.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Ümraniye Sosyal Güvenlik Kurumu) Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Kahramanmaraş- Sosyal Güvenlik Kurumu)
logo
Ekonomi

Deprem bölgesinde KGF başvurularında "Vergi ve SGK borcu yoktur" yazısı aranmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, Kredi Garanti Fonu (KGF) başvurularında "Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu yoktur" yazısı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 03.03.2023
Deprem bölgesinde KGF başvurularında "Vergi ve SGK borcu yoktur" yazısı aranmayacak

Ankara

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki yararlanıcıların, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması veya borcu olması durumunda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak.

Ayrıca yararlanıcıların 6 Şubat'tan önce kefalet verilmiş kredilerinin 1 Nisan 2024'e kadar yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması işlemlerinde ödemesiz süreler 6 ay uzatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya'daki yaklaşık 8 milyon canlı türünün yüzde 25'i yok olma tehlikesi altında
İklim krizi ve yok olan habitatlar biyoçeşitlilik kaybını artırıyor
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50 ölçüldü
Afet bölgesindeki baraj, gölet ve yağış havzaları İHA'larla sıkı takibe alındı
Akfen Holding depremden etkilenen 1.000 üniversite öğrencisine burs sağlayacak

Benzer haberler

OHAL ilan edilen illerdeki öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak

OHAL ilan edilen illerdeki öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak

Depremlerden etkilenen esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının ertelemesine dair karar yürürlükte

EPDK'nin afet bölgesindeki tesislerin doğal gaz bağlantılarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı

Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı
Deprem bölgesinde KGF başvurularında "Vergi ve SGK borcu yoktur" yazısı aranmayacak

Deprem bölgesinde KGF başvurularında "Vergi ve SGK borcu yoktur" yazısı aranmayacak
EPDK Kararları Resmi Gazete'de

EPDK Kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet