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Ekonomi

Demir yoluyla "intermodal taşımacılık" faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlendi

Demir ve kara yoluyla geçişli yapılan yurt içi "intermodal taşımacılık", kombine taşımacılık faaliyetleri kapsamına dahil edildi.

Mert Davut  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Demir yoluyla "intermodal taşımacılık" faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlendi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kombine Taşımacılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çevreyle dost taşımacılık düzeninin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla kombine yük taşımacılığının kapsamına demir yoluyla intermodal taşımacılık eklendi.

Söz konusu taşıma işlemi, yurt içi yüklerin demir ve kara yolu geçişli yapılan taşıma türü değişimlerinde sadece yükün içinde bulunduğu taşıma biriminin elleçlendiği taşımacılık faaliyetini gösteriyor.

Demir yoluyla intermodal taşımacılıkta, yükün elleçlendiği ve teslimatın gerçekleştirildiği adreslere 150 kilometreyi aşmayan yarıçap içerisinde yer alan demir yolu yük istasyonları veya lojistik merkezlerin kullanılması zorunlu olacak.

Kombine yük taşımacılığı ve demir yoluyla intermodal taşımacılık faaliyetinin başlangıç noktası, tek yükleme noktasında taşıma birimine eşyanın yüklendiği yeri belirtecek. Bitiş noktası ise tek boşaltma noktasında taşıma biriminden eşyanın boşaltıldığı yeri ifade edecek.

Yeşil lojistik faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler

Yönetmelik kapsamında yeşil lojistik faaliyetlerine ilişkin de esaslar düzenlendi.

Buna göre, yeşil lojistik faaliyetlerine ilişkin başvurularda, işletmelerin bir önceki yıl en az 200 kombine yük taşımacılığı veya 200 demir yoluyla intermodal taşımacılık seferi gerçekleştirmiş olması gerekecek.

İşletmenin enerji tüketiminin uygun şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösteren belge ve sertifikaya sahip olması, merkez ofisi ve şubeleri gibi tesislerinde ilgili yönetmelik kapsamındaki belirli değerlerde gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanması şartı aranacak.

Yeşil lojistik belgesi başvurularına ilişkin incelemeler, Bakanlıkça en geç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Söz konusu belge için Bakanlık bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün süreyle yeşil lojistik belgesi başvurularını kabul edecek.

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