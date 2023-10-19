Dolar
28.01
Euro
29.62
Altın
1,949.16
ETH/USDT
1,547.50
BTC/USDT
28,358.00
BIST 100
7,927.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Demir yolu yolcu taşımacılığında "iade işlem" ve "bilet değişiklik" süreleri güncellendi

Demir yolu yolcu taşımacılığı kapsamındaki gişe ve diğer satış kanalı işlemlerinde iade, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri yeniden belirlendi.

Seda Tolmaç  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Demir yolu yolcu taşımacılığında "iade işlem" ve "bilet değişiklik" süreleri güncellendi

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yolcu taşıma kurallarında güncelleme yapıldı.

Buna göre, açık bilet kullanım süreleri ile iade kesinti oranlarında günün ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeler kapsamında gişe işlemlerinde, iade işlem süresi son 5 dakikadan 60 dakikaya, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri ise 15 dakikadan 75 dakikaya çıkarıldı.

Diğer satış kanalı işlemlerinde ise iade işlem süresi ile bilet değişiklik ve açığa alma süreleri son 30 dakikadan 75 dakikaya yükseltildi.

İade işlemlerinde, sefer gününden önce uygulanan kesintisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e, sefer gününde uygulanan kesinti oranı yüzde 20'den yüzde 35'e çıkarıldı.

Açık bilet kuponu geçerlilik süresi ise 180 günden 90 güne düşürüldü. Daha önce oluşturulan açık biletlerin geçerlilik süresi, 180 gün olarak devam edecek ve kural değişikliğinden sonraki açık biletler için de geçerli olacak.

Yeni düzenleme kapsamında, hareket gününde veya öncesinde yapılacak bilet değişiklik işlemlerinde yüzde 10 kesinti uygulanacak.

Biletsiz kişilere yönelik cezanın oranı da tek yön tam standart bilet ücretinin 2 katından 4 katına çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirdi
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği" iddialarını yalanladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay'da 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa ediyor
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 bina kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Tüketiciyi aldatan reklamlara 10 ayda 76 milyon liralık para cezası uygulandı

Tüketiciyi aldatan reklamlara 10 ayda 76 milyon liralık para cezası uygulandı

Demir yolu yolcu taşımacılığında "iade işlem" ve "bilet değişiklik" süreleri güncellendi

Ticaret Bakanlığından çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına 215 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu 4 yılda 10,4 milyar liralık ceza kesti

Rekabet Kurumu 4 yılda 10,4 milyar liralık ceza kesti
Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi

Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet