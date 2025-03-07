DEİK Başkanı Olpak'tan "Terörsüz Türkiye tarihi bir eşik" değerlendirmesi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi hedefinin çok önemli bir dönüm noktası ve tarihi bir eşik olduğunu belirtti.
İstanbul
Olpak, "Terörsüz Türkiye" hedefine ve son dönemde bu alanda yaşananlara ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır acımasız terörle karşı karşıya olduğunu ve terörü bitirebilmek için kararlı bir mücadele yürüttüğünü kaydeden Olpak, telafisi mümkün olmayan kayıpların, şehitlerin ve acıların yanı sıra ekonomik açıdan ödenen yüksek bedellerin de uzun yıllardır devam ettiğini bildirdi.
Olpak, "Bölgesel ve uluslararası ilişkileri gerginleştirerek güvenlik eksenine çekmeye çalışan, gerek vatandaşlarımızı gerekse de devletimizi tehdit eden, her açıdan toplumsal travmalara neden olan terörün, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle kalıcı olarak sona erdirilmesi hedefi, ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası ve tarihi bir eşik. Terörizmin oluşturduğu güvensizliğin ortadan kalkması, toplumumuzun sağlığı ve geleceğe daha umutla bakması açısından çok kıymetli." açıklamasında bulundu.
"Yıllardır arzuladığımız çok önemli bir gelişme"
Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan ve taraflarca da gayet olumlu karşılanarak şu ana kadar makul bir şekilde yürütülen yeni sürece işaret ederek, geçici çözüm veya ateşkeslerden ziyade, kalıcı olarak terörün ve terör örgütünün ortadan kalkması noktasına gelinmiş olmasının yıllardır arzuladıkları çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.
Terörizmin Türkiye'ye verdiği büyük acıların ve yıkımların faturasının çok ağır olduğunu 40 yıldır yaşayarak bildiklerini kaydeden Olpak, şu ifadeleri kullandı:
"'Terörsüz Türkiye' süreciyle, tarifi mümkün olmayan acıların sona ermesinin yanı sıra tarihi bir eşikten atlayacağımıza, geleceğimiz adına çok önemli yeni bir sayfa açacağına inandığımız bu tarihi adımla, Türkiye'nin, yurt dışı yatırımlardan turizme, yurt içi yatırımlardan yurt içi ve uluslararası ticarete, istihdamdan üretime kadar her alanda potansiyelini daha çok ortaya koyabileceğine inanıyoruz. Ülkesini seven vatandaşlar ve ülkemizin kalkınması için çalışan iş dünyası olarak, 'Terörsüz Türkiye' sürecini destekliyoruz. Sürece, özellikle DEİK'in küresel arenadaki temsiliyeti ve gücüyle de katkı sağlamaya hazırız."
"Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni eden Olpak, süreçte emeği geçenlere ve bugüne kadar terörle mücadele eden tüm kahramanlara şükranlarını sunduğunu bildirdi.
Nail Olpak, "Terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimizi ve vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.