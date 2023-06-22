Dolar
24.56
Euro
26.90
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,871.60
BTC/USDT
29,711.00
BIST 100
5,428.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
logo
Ekonomi

DEİK Başkanı Nail Olpak, TCMB faiz kararını değerlendirdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, "Politika faizinin, fiyat istikrarı ve finansal istikrara olumlu tesir edecek şekilde artırılmasının, üretim ve büyümedeki muhtemel yan etkilerini minimize etmesini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Furkan Gençoğlu  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
DEİK Başkanı Nail Olpak, TCMB faiz kararını değerlendirdi

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "Politika faizinin, fiyat istikrarı ve finansal istikrara olumlu tesir edecek şekilde artırılmasının, üretim ve büyümedeki muhtemel yan etkilerini minimize etmesini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun yüzde 8,5 olan politika faizi oranını yüzde 15'e yükselterek para politikasında sıkılaştırma yönünde bir adım atmasını ve önümüzdeki dönemde de para politikasının etkinliğini artırmaya yönelik adımların atılacağını açıklamasını önemli bulduklarını belirtti.

Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca, kararın, öncesinde kurulan iletişime paralel alınmasını da öngörülebilirlik adına değerli görüyoruz. İş dünyası olarak beklentimiz, öngörülebilirlik ana prensibi çerçevesinde, fiyat ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik adımlar atılırken, büyümenin de dengelenmesi ve faiz oranlarında hem sadeleşme hem de yakınsamanın sağlanmasıdır. Politika faizinin, fiyat istikrarı ve finansal istikrara olumlu tesir edecek şekilde artırılmasının, üretim ve büyümedeki muhtemel yan etkilerini minimize etmesini ümit ediyoruz. Gerek Merkez Bankası gerekse ekonomi yönetiminin uygulayacağı bütüncül politikaların, koordineli ve uyumlu bir şekilde, iletişim ve istişare kanalları açık tutularak, öngörülebilir bir şekilde uygulanması ve güvenin sağlanmasıyla sorunlarımızın bir süreç dahilinde çözülebileceğine inanıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan yazar İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da sağanağın ardından kirlilik oluşan Kocaali sahili temizleniyor
Sivas'ta yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek

Benzer haberler

DEİK Başkanı Nail Olpak, TCMB faiz kararını değerlendirdi

DEİK Başkanı Nail Olpak, TCMB faiz kararını değerlendirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet