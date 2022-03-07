Dolar
14.37
Euro
15.66
Altın
1,989.52
ETH/USDT
2,531.10
BTC/USDT
38,001.00
BIST 100
1,997.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev’de siren sesleri yükseliyor
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Danimarka enerji şirketi, Rusya'dan gaz alım sözleşmesini uzatmayacak

Danimarka'nın önde gelen enerji şirketi Örsted, 2030 yılında Rus şirketi Gazprom ile sona erecek gaz alım sözleşmesini uzatmayacağını duyurdu.

Atila Altuntaş   | 07.03.2022
Danimarka enerji şirketi, Rusya'dan gaz alım sözleşmesini uzatmayacak

Stockholm

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınandı.

Açıklamada, 2030 yılında Rus şirketi Gazprom ile sona erecek gaz alım sözleşmesinin uzatılmayacağı vurgulandı.

Ayrıca şirketin ısı ve enerji santralleri için Rusya'dan biyokütle ve kömür satın almayı da durdurduğu kaydedildi.

Danimarka şirketlerine Rusya'da yatırım yapmama tavsiyesi

Danimarka hükümeti ise şirketlere, Rusya'da yatırım yapmamalarını tavsiye etti.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Danimarka şirketlerinin Rusya şirketleri ile iş birliğini bitirmek ve mevcut ticari faaliyetleri aşamalı olarak sona erdirmek için tavsiyede bulunduklarını ifade etti.

Kofod, Danimarka şirketleri için Rusya pazarındaki faaliyetlerini genişletmelerinin de hiç mantıklı olmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 34 bin 343 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
Okullarda Kovid-19 önlemleri ile pozitif vaka durumu rehberleri güncellendi
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Kovid-19 vakaları İstanbul ve Ankara'da arttı, İzmir'de azaldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı

Benzer haberler

Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Danimarka enerji şirketi, Rusya'dan gaz alım sözleşmesini uzatmayacak

Pentagon: Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı doğru

ABD, Avrupa’ya 500 ek asker gönderecek

ABD, Avrupa’ya 500 ek asker gönderecek
İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı
Rusya Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu öne sürdü

Rusya Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu öne sürdü