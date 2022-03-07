Danimarka enerji şirketi, Rusya'dan gaz alım sözleşmesini uzatmayacak
Danimarka'nın önde gelen enerji şirketi Örsted, 2030 yılında Rus şirketi Gazprom ile sona erecek gaz alım sözleşmesini uzatmayacağını duyurdu.
Stockholm
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınandı.
Açıklamada, 2030 yılında Rus şirketi Gazprom ile sona erecek gaz alım sözleşmesinin uzatılmayacağı vurgulandı.
Ayrıca şirketin ısı ve enerji santralleri için Rusya'dan biyokütle ve kömür satın almayı da durdurduğu kaydedildi.
Danimarka şirketlerine Rusya'da yatırım yapmama tavsiyesi
Danimarka hükümeti ise şirketlere, Rusya'da yatırım yapmamalarını tavsiye etti.
Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Danimarka şirketlerinin Rusya şirketleri ile iş birliğini bitirmek ve mevcut ticari faaliyetleri aşamalı olarak sona erdirmek için tavsiyede bulunduklarını ifade etti.
Kofod, Danimarka şirketleri için Rusya pazarındaki faaliyetlerini genişletmelerinin de hiç mantıklı olmadığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.