Dağlıoğlu: Katılım finans alanındaki şirketlerin İstanbul’dan bölgeye hizmet vermesini istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'nin katılım bankacılığında aktif bir politika izlediğini belirterek, "Katılım finans alanında faaliyet gösteren şirketlerin İstanbul’dan bölgeye hizmet vermesini istiyoruz." dedi.
Londra
Ahmet Burak Dağlıoğlu, bu yıl "Yeni Ufuklar: Müslüman Çoğunluklu Toplumların Ötesinde Küresel Piyasalarda İslam Ekonomisi" temasıyla dördüncüsü düzenlenen AlBaraka Zirvesi'nde konuştu.
Türkiye'de bankacılık sektörü varlıklarının büyüklüğünün yaklaşık bir trilyon dolara yaklaştığını ve katılım bankalarının bu büyüklüğün yüzde 8'ini oluşturduğunu söyleyen Dağlıoğlu, Türkiye'de sukuk ihraçlarının ise piyasanın yüzde 12'sine karşılık geldiği bilgisini paylaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu'nun sukuk piyasasında aktif olduğunu dile getirerek, potansiyeli ve önemi göz önünde bulundurulduğunda sermaye piyasalarını derinleştirmeye odaklandıklarını vurguladı.
Borsa İstanbul'a bakıldığında toplam 350 milyar dolarlık piyasa değerinin yaklaşık yüzde 30'unu katılım endeksindeki şirketlerin oluşturduğunu ifade eden Dağlıoğlu, bunun oldukça önemli bir oran olduğunu kaydetti.
Katılım bankacılığının Türkiye'nin resmi ekonomi programlarında da yer aldığına işaret eden Dağlıoğlu, "Yakın dönemde üç yıl önce hazırladığımız ulusal stratejiyi uygulamaya başladık. Bir kısmını hayata geçirdik, bir kısmı ise özellikle mevzuat değişiklikleri meclisin takvimine bağlı olduğu için bekliyor. Şimdi önümüzdeki yıllar için yeni stratejiyi hazırlıyoruz. Katkı sağlamak isteyen herkesin desteğine açığız." dedi.
İstanbul Finans Merkezi'nin önemine dikkati çeken Dağlıoğlu, Türkiye'nin finansal hizmet ihracatını teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.
Dağlıoğlu, bu kapsamda finansal hizmet ihracatı yapan şirketlerin kurumlar vergisi indirimlerinden ve çeşitli teşviklerden faydalanabileceğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Katılım finans alanında faaliyet gösteren şirketlerin İstanbul’dan bölgeye hizmet vermesini istiyoruz. Türkiye'nin Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ile derin tarihsel, kültürel ve ekonomik bağları var. İstanbul halihazırda üretim, lojistik ve bölgesel yönetim merkezi konumunda. Katılım finans kuruluşlarının bu bölgelere ulaşmak için Türkiye'yi bir merkez olarak konumlandırabileceğini düşünüyoruz ve bunu destekliyoruz. Uluslararası işbirliğine özellikle önem veriyoruz. Katılım finansın küresel finans sistemindeki payı yalnızca yüzde 1’in biraz üzerinde. Küresel hacim büyümezse ülkeler kendi içinde sınırlı büyür."
Dağlıoğlu ayrıca, AlBaraka Zirvesi'nin İstanbul'daki toplantılarının süreceğini ve gelecek yıl mayıs veya haziran ayında düzenleneceğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.