İslami finans küresel ölçekte ivme kazanıyor
AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, İslami finansın 50 yılda sağladığı ilerlemeye işaret ederek, "Bu 50 yılda önemli işbirlikleri gerçekleştirdik. Şimdi daha fazla gelişim ve yaratıcı bir yaklaşım arıyoruz." dedi.
Londra
Bu yıl "Yeni Ufuklar: Müslüman Çoğunluklu Toplumların Ötesinde Küresel Piyasalarda İslam Ekonomisi" temasıyla dördüncüsü düzenlenen AlBaraka Zirvesi, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Zirvenin açılışında konuşan Khalawi, İslami finansın yolculuğunun 50 yıl önce "finansı inançla birleştiren" bir arayışla başladığını ve bugün "insan odaklı" bir değer ekonomisi haline geldiğini söyledi.
Bu modelin Müslüman olmayan toplumlarda da kullanılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Khalawi, "Bu 50 yılda çok farklı ortaklarla önemli işbirlikleri gerçekleştirdik. Bu işbirlikleri olmadan bugün geldiğimiz noktada olamazdık. Şimdi İslami finansta daha fazla gelişim ve yaratıcı bir yaklaşım arıyoruz." diye konuştu.
"İslami finans ve helal ekonomisinde 20 trilyon dolarlık bir büyüklüğü düşünebiliriz"
Khalawi, İslami finansın yanı sıra dünyada "helal ekonomisinin" de hızla büyüdüğünü belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Önümüzdeki 10 yıl içinde, İslami finans ve helal ekonomisinin güçlerini ve potansiyellerini birleştirerek, bugün itibarıyla beklenen tüm rakamları iki katına çıkarabileceğimize inanıyorum. Yani 10 trilyon dolar civarından bir büyüklükten bahsetmek yerine, 20 trilyon dolarlık bir büyüklüğü düşünebiliriz. İslami finans ve helal ekonomisi arasında bu stratejik ittifakın kurulması, önümüzdeki 10 yıl içinde büyüklüğü en az iki katına çıkaracak büyük bir fırsat yaratacaktır."
"Yapay zeka devrimini finanse etmek için yüksek miktarda sermayeye ihtiyacımız olacak"
İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Lord Dominic Johnson da İngiltere'nin İslami finans açısından önemli bir ülke olduğunu dile getirdi.
Geleneksel mekanizmaların yanı sıra İslami finansın fırsatlar sunduğunu kaydeden Johnson, İslami finanstaki en büyük tahvil ihracının 2014'te İngiltere'de gerçekleştirildiğini anımsattı.
Johnson, İngiltere'de İslami finansman ve fonlama için özel dersler tasarlayan 70'den fazla üniversite olduğuna işaret ederek, İslami finans temsilcilerini İngiltere'de yatırım yapmaya davet etti.
İngiltere'de 9 milyon kişinin kripto para birimlerine yatırım yaptığı bilgisini paylaşan Johnson, "Bu olağanüstü bir rakam. Blockchain, ödeme, fiyatlandırma ve bu yeni işlem mekanizmalarına ilişkin teknoloji gerçekten olağanüstü. Yapay zeka devrimini finanse etmek için oldukça yüksek miktarda sermayeye ihtiyacımız olacak. Bu yüzden, geleneksel mekanizmaların yanı sıra alternatif sermaye mekanizmalarına ihtiyaç var." diye konuştu.
Zirvenin katılımcıları arasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.