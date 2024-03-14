Dolar
32.12
Euro
34.97
Altın
2,158.71
ETH/USDT
3,841.40
BTC/USDT
70,505.00
BIST 100
8,883.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa’da spor kulüpleri yöneticileri, milli sporcular, gönüllü gençler ve üniversiteli öğrencilerle bir araya geldiği iftar programında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Altındağ’da Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hak sahipleri ile bir araya geldiği iftarda konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Valiliği’nin iftar programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Almanya’da uluslararası yatırımcıları ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Alman iş insanlarına Türkiye’ye yatırım çağrısında bulunarak, “Son 20 yılda, tüm altyapıya yapılan yatırımlarla Türkiye, üretimin tüm değer zinciri için bölgesel bir merkez oldu.” dedi.

Bahattin Gönültaş  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Almanya’da uluslararası yatırımcıları ağırladı

Berlin

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Almanya’da küçük ve orta ölçekli işletmelerin çatı kuruluşu olan Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) tarafından Berlin'de gerçekleştirilen "KOBİ'ler için Gelecek Günü 2024" etkinliği kapsamında düzenlenen özel bir oturumda Alman iş dünyasına Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı.

Ofis olarak her şeyin kırılgan ve belirsiz olduğu Kovid-19 döneminde bile uluslararası yatırımcılarla görüştüklerini anlatan Polat, “Bu yatırımcılar Türkiye’nin çok dirençli bir ülke olduğunu söylüyorlardı. Ne olursa olsun, Türkiye kendini toparlıyor ve sonra da kendi içinde ve çevresinde olup bitenlere çok hızlı bir şekilde adapte oluyor.” diye konuştu.

Bekir Polat, Alman iş dünyasına dört mesaj vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birinci mesajımız, Türkiye hızlı büyüyen dirençli bir ekonomi. Son 20 yılda yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 5,5. İkincisi, Türkiye genç, dinamik ve derin bir yetenek havuzuna sahip. Bunun ülkenin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Üçüncü mesajımız, Türkiye uluslararası yatırım alanındaki reform sürecine 20 yılı aşkın süredir devam ediyor, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, uluslararası yatırımcılar için en iyi yatırım ortamını sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Dördüncü mesajımız, Türkiye’nin jeostratejik konumu. Son 20 yılda, tüm altyapıya yapılan yatırımlarla Türkiye, sadece üretim için değil, araştırma geliştirme, tasarım, satın alma ve lojistik gibi üretimin tüm değer zincirine yönelik bölgesel bir merkez haline geldi.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Almanya’nın Hamburg ve Berlin şehirlerinde temsilciliklerinin bulunduğunu belirten Polat, Alman iş dünyasının Türkiye’ye yönelik her türlü yatırım ihtiyacı için desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasında
4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu sona erdi
Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memurunun cenazesi Kayseri'de defnedildi
İzmir'de köpeği yakarak öldüren sanığa 4 yıl hapis
Sibergöz-25 operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Almanya’da uluslararası yatırımcıları ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Almanya’da uluslararası yatırımcıları ağırladı

Berlin'de okullarda Müslüman karşıtlığına ilişkin şikayetler arttı

Almanya Başbakanı Scholz, Malezyalı mevkidaşı İbrahim ile Gazze ve Ukrayna’yı konuştu

Ödüllü filmler 43. İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak

Ödüllü filmler 43. İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak
Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasının genişleme planı protesto edildi

Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasının genişleme planı protesto edildi
Almanya, İsrail'den Gazze'ye yardım ulaşması için daha faza sınır kapısının açılmasını istedi

Almanya, İsrail'den Gazze'ye yardım ulaşması için daha faza sınır kapısının açılmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet