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Dünya

Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Erbil Başay  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Filistin'e destek ve Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek için yüzlerce kişi Berlin şehir merkezindeki Breitscheid Meydanı’nda toplandı.

Gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde “Gazze’yi aç bırakmayı durdurun", "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", “Sizin sessizliğiniz öldürüyor” ve “İsrail son zamanda tarihin en büyük çocuk katliamını gerçekleştirdi” yazan dövizler taşındı.

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İsrail'e silah sağlayan Alman hükümetine tepki gösteren protestocular, "Filistin’e özgürlük", “Gazze”, "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail", “Suriye’den, Gazze’den ellerinizi çekin” şeklinde sloganlar attı.

Göstericilerin bazıları Gazze'de halkın çektiği açlığa dikkati çekmek için temsilen ekmek ile boş un torbası ve tencere taşıdı.

Eylem sırasında ve sonrasında geniş güvenlik önlemi alan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.

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