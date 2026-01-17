Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,319.60
BTC/USDT
95,420.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(VİDEO GRAFİK) Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Rakka’nın il sınırlarında. -VTR-
logo
Dünya

Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına tepki gösterdi.

Erbil Başay  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti Halil Sağırkaya

Berlin

Hükümetin tarım politikalarını protesto etmek ve sürdürülebilir bir tarım politikasının geliştirilmesini talep etmek amacıyla başkentte binlerce çiftçi, "Tavrını göster! Dünyada sürdürülebilir tarım için" sloganıyla şehir merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın (Brandenburger Tor) önünde bir araya geldi. Ardından şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşe traktörler de katıldı.

Kentte 60'ın üzerinde tarım ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği gösteride çiftçiler, "Ne yiyeceğimize kendimiz karar vermek istiyoruz", "Mutlu hayvanların zamanı geldi", "Şimdi sistemi değiştirin", "Biyolojik çeşitlilik", "Gıdayı ve üreticileri seviyoruz" ve "Gen teknolojisine hayır, gerçek gıdaya evet" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Artık bıktık" ve "Biz sesimizi yükseltiyoruz, biz buradayız, insanlar ve hayvanlar için adalet" sloganları attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çiftçiler, yaptıkları açıklamada, tarım endüstrisinin kar ettiği, buna karşılık çiftçilerin ve ekolojik tarımın zarar gördüğü bir sistemden şikayet etti.

Gıda endüstrisi ile perakende sektörünün fiyatları belirlemesi nedeniyle çiftçilerin varlıklarını kaybetmekten endişe duyduğuna işaret edilen açıklamada, her yıl yaklaşık 2 bin 600 tarım işletmesinin kapandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bu sistemin insan, hayvan ve doğaya zarar verdiği, iklim krizini ilerlettiği ifade edildi.

Alman hükümetinin ise tarım şirketlerine, sanayi ve kimya lobisine boyun eğdiği vurgulanan açıklamada, hükümetin çiftçiler ve dünyada açlıkla mücadele için etkili önlemler almadığı bildirildi.

Polis, gösteriye 2 bin 800 kişinin katıldığı bilgisini paylaşırken, organizatörler bu sayının 8 bin olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin paylaşım
MSB, SAT komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı
Üsküdar'da motor kısmından duman çıkan İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birlik Vakfı yoluna koşar adım devam edecektir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Bakan Yumaklı, Berlin'de Almanya Türk toplumu temsilcileriyle buluştu

Rusya: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değil

Almanya: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 19-20 Ocak'ta Berlin'i ziyaret edecek

Almanya: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 19-20 Ocak'ta Berlin'i ziyaret edecek
Anket: Almanların çoğunluğu Trump'ın politikalarının NATO'nun varlığını tehdit ettiğini düşünüyor

Anket: Almanların çoğunluğu Trump'ın politikalarının NATO'nun varlığını tehdit ettiğini düşünüyor
ABD'nin Minnesota eyaletinde protestocular ile ICE ekipleri arasında arbede çıktı

ABD'nin Minnesota eyaletinde protestocular ile ICE ekipleri arasında arbede çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet