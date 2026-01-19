Dolar
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e yapması beklenen ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi

Berlin

Başbakanlıktan Alman medyasına yapılan açıklamada Şara'nın Suriye'deki iç siyasi durum nedeniyle ziyareti ertelediği ifade edildi.

Şara, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Friedrich Merz ile bir araya gelecekti.

Şara ayrıca Alman iş adamlarıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecekti.

Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ve Suriye'nin yeniden inşası yer alıyordu.

