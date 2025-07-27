Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,772.60
BTC/USDT
118,147.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait 'Hanzala' gemisi, Aşdod Limanı’na getirilecek
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin'de polis, Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulunarak çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Erbil Başay  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Berlin'de polis, Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulundu Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için binlerce kişi Berlin'in Kreuzberg ilçesindeki Südstern metro istasyonu yakınlarında toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı ve üstünde İsrail aleyhine yazılar bulunan dövizler taşıdı.

Yürüyüş güzergahında bulunan binaların pencerelerine çıkan birçok kişinin, göstericilere destek verdiği görüldü.

Çok sayıda gösterici yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Göstericiler Kottbusser Tor metro istasyonuna yaklaştığında polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Bu sırada çok sayıda göstericiyi gözaltına alan polisin sert müdahalesi nedeniyle yaralananlar oldu.

Polis yaptığı anonsta, eylemin "kamu güvenliği için tehdit" oluşturduğunu savunarak gösteriyi sonlandırdı ve yürüyüşün devam etmesine izin vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Petrolleri'nin Kato Dağı'nda petrol arama çalışması devam ediyor
Bulgaristan'daki orman yangınının koku ve dumanı 50 kilometre uzaklıktaki Edirne'ye ulaştı
AFAD'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
Bursa, Uşak ve Mersin'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor
AK Parti heyeti Gürsu ve Kestel arasındaki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Berlin'de polis, Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulundu

Berlin'de polis, Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulundu

Hurda araçların tamponları, mobilya aksesuarına dönüştürülüyor

İngiltere, Fransa ve Almanya, İsrail'i Gazze'deki ablukayı derhal kaldırmaya çağırdı

İran ile Avrupa ülkeleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için yeniden İstanbul'da bir araya geldi

İran ile Avrupa ülkeleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için yeniden İstanbul'da bir araya geldi
Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis sert müdahalede bulundu

Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis sert müdahalede bulundu
Spiegel dergisine göre Almanya'daki bazı diplomatlar hükümetin İsrail politikasından rahatsız

Spiegel dergisine göre Almanya'daki bazı diplomatlar hükümetin İsrail politikasından rahatsız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet