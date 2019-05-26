Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan AA Finans Masası'na konuk olacak
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Aşan, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.