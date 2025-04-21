Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Gelişmiş teknolojik altyapısıyla Türksat 6A, sadece haberleşme alanında değil, savunmadan afet yönetimine, yayıncılıktan veri güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacaktır" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete alım töreni gerçekleştirilen Türksat 6A'nın, ülkenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olma özelliğiyle tarihi bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün hizmete alım töreni gerçekleştirilen Türksat 6A, ülkemizin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu olma özelliğiyle tarihi bir kilometre taşıdır.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 21, 2025
Yüksek veri iletim kapasitesi, geniş kapsama alanı ve gelişmiş… pic.twitter.com/M1L4c9xygB
"Yüksek veri iletim kapasitesi, geniş kapsama alanı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla Türksat 6A, sadece haberleşme alanında değil, savunmadan afet yönetimine, yayıncılıktan veri güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacaktır. Uzayda güçlü, yerde söz sahibi bir Türkiye hedefi doğrultusunda emeği geçen tüm kurumlarımızı ve mühendislerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türksat 6A'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.