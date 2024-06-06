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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir." dedi.

Harun Kutbe  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı değerlendirdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankasının swap hariç net rezervlerinin 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçtiğini belirterek, "Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin finansal ve makroekonomik istikrarı güçlenirken, rezervlerin artmaya devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir. Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankasının rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır. Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır."

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