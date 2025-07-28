Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ABD ve AB’nin ticaret anlaşmaları ile küresel düzeyde yeni bir ortam oluşacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve AB'nin yapacağı anlaşmalarla küresel düzeyde yeni bir ortamın oluşacağını belirterek, "Yeni ortamın getireceği fırsatları değerlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve AB arasında varılan ticaret anlaşmasının, küresel ekonomide belirsizliklerin azalması bakımından olumlu bir gelişme olduğunu, içeriği ve etkilerinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini, bazı detayların zamanla netleşeceğinin anlaşıldığını belirtti.
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"Gerek ABD gerekse AB’nin, Çin başta olmak üzere diğer önemli ticaret ortakları ile yapacakları anlaşmalar ile küresel düzeyde yeni bir ortam oluşmuş olacaktır." ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yeni ticaret koşulları sadece ticareti değil, yatırım kararlarını, tedarik zincirlerini ve lojistik hatları da etkileyecektir. Tüm bu gelişmelerin ülkemiz ekonomisine muhtemel etkilerini yakından takip ediyoruz. AB ile gümrük birliği, birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları, ABD ile dengeli ticareti ve önemli ticari hedefleri olan bir ülke olarak; yeni ortamın getireceği fırsatları değerlendirmek, tehditlere karşı tedbirler almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan ABD ile ikili ticaret müzakerelerini gündemimizde tutuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.