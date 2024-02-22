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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Ticaret Odası ile Deutsche Bank'tan temsilcilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ve Deutsche Bank üst yöneticileriyle görüştü.

İsa Toprak  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Ticaret Odası ile Deutsche Bank'tan temsilcilerle görüştü

Ankara

Yılmaz, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ayrı verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlk görüşmede Deutsche Bank Gelişmekte Olan Piyasalardan Sorumlu Yöneticisi Sameen Farooqui, Deutsche Bank Türkiye Genel Müdürü Orhan Özalp ve Asya Pasifik-Orta Doğu Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Chandra Mallika ile bir araya geldiklerini bildiren Yılmaz, akabinde, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Odası Enerji Enstitüsü Başkanı Marty Durbin ve beraberindeki ABD Ticaret Odası heyeti ile görüştüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Görüşmelerimizde, Türkiye'nin makro politikalarını paylaşarak, ülkemizdeki yatırım fırsatları ve yatırım ortamı ile işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Toplantılarımızın daha güçlü işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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