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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından depodaki patatesini TMO'ya satan Nevşehirli çiftçiler mutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Nevşehir'deki çiftçinin deposunda kalan patateslerin alımına hız verildi.

Behçet Alkan   | 11.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından depodaki patatesini TMO'ya satan Nevşehirli çiftçiler mutlu

Nevsehir

Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de dün Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünden başlayan sevkiyatlar, bugün çeşitli ilçe, belde ve köylerdeki depolarda sürdü.

Çat beldesinde hasadın ardından yaptığı satışa rağmen deposunda kalan 100 ton patatesi TMO'ya satan çiftçi Zeki Yılmaz AA muhabirine, her zaman çiftçinin yanında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız çiftçiyi koruyup kolladı ve bizi dertten kurtardı. Elimizde kalan patatesi devletimiz sayesinde bitirdik. Kızartmalık ve yemeklik olduğu için pandemi döneminde düşen tüketim nedeniyle elde kalmıştı. Devletimizin verdiği fiyatlardan da mutluyuz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

Süleyman Yılmaz ise TMO tarafından kendilerinden alınan ürünün 81 il valiliğince ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını hatırlatarak, "Devletimiz hem çiftçiyi hem de fakir fukarayı kurtardı." ifadesini kullandı.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya da verilen kararla çiftçinin rahat nefes aldığını, 11 ayın sultanı ramazan öncesi ülke genelindeki üreticilerin ve ihtiyaç sahiplerinin memnun olduğunu vurguladı.

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