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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve iş dünyasının katkılarıyla ortak akılla hazırladıkları 12'nci Kalkınma Planı'nı bugün Meclisin takdirine sunacaklarını ifade eden Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır. Bir, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. İki, istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. Üç, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. Dört, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. Beş, adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şöyle devam etti:

"12'nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum."

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